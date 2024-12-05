Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Киев, подталкиваемый спонсорами конфликта, может вскоре начать мобилизацию несовершеннолетних. По его словам, сложившаяся на фронте ситуация заставляет украинские власти рассматривать даже такие крайние меры. Его слова приводит пресс-служба представительства.

«Единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарём умирать за западные геополитические интересы в бессмысленную мясорубку», — заявил дипломат.

Он добавил, что западные страны, поддерживающие конфликт, оказывают давление на Киев, чтобы тот отправлял всё больше людей на передовую, несмотря на их возраст. Дипломат сравнил текущую политику Украины с действиями гитлеровского режима, который в последние месяцы войны использовал несовершеннолетних для защиты Берлина.