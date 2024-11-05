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5 ноября, 10:03

«Прощупывают»: В ДНР оценили заявления Киева о «могилизации» украинок

Пушилин: Киев прощупывает общественное мнение заявлениями о мобилизации женщин

Власти Украины «прощупывают» общественное мнение, когда выступают с заявлениями о необходимости мобилизации женщин. Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы слышим уже о возможных призывах женщин [в ВСУ]. Они «прощупывают» общественное мнение. Пока это не принятое решение, но раньше это даже не звучало. Это было бы политическим самоубийством для украинских политиков», — указал глава ДНР в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин назвал нормой подобные призывы украинских чиновников. По его словам, заявление о необходимости мобилизации женщин указывают на ухудшение ситуации на Украине.

На Украине женщины заменили мобилизованных штурмовиков ВСУ на фронте
На Украине женщины заменили мобилизованных штурмовиков ВСУ на фронте

Напомним, на днях на Украине вновь заговорили о мобилизации женщин. На столь отчаянные меры киевский режим готов пойти из-за колоссальных потерь на фронте, которые оставят ВСУ без живой силы уже в 2025 году. Позднее Минобороны Украины объявило, что отправит женщин и инвалидов на разминирование территорий Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Дарья Нарыкова
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