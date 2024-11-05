«Прощупывают»: В ДНР оценили заявления Киева о «могилизации» украинок
Пушилин: Киев прощупывает общественное мнение заявлениями о мобилизации женщин
Власти Украины «прощупывают» общественное мнение, когда выступают с заявлениями о необходимости мобилизации женщин. Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Мы слышим уже о возможных призывах женщин [в ВСУ]. Они «прощупывают» общественное мнение. Пока это не принятое решение, но раньше это даже не звучало. Это было бы политическим самоубийством для украинских политиков», — указал глава ДНР в эфире телеканала «Россия-24».
Пушилин назвал нормой подобные призывы украинских чиновников. По его словам, заявление о необходимости мобилизации женщин указывают на ухудшение ситуации на Украине.
Напомним, на днях на Украине вновь заговорили о мобилизации женщин. На столь отчаянные меры киевский режим готов пойти из-за колоссальных потерь на фронте, которые оставят ВСУ без живой силы уже в 2025 году. Позднее Минобороны Украины объявило, что отправит женщин и инвалидов на разминирование территорий Незалежной.
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