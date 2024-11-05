«Прощупывают»: В ДНР оценили заявления Киева о «могилизации» украинок

«Мы слышим уже о возможных призывах женщин [в ВСУ]. Они «прощупывают» общественное мнение. Пока это не принятое решение, но раньше это даже не звучало. Это было бы политическим самоубийством для украинских политиков», — указал глава ДНР в эфире телеканала «Россия-24».