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Регион
12 декабря, 18:38

Военкор озвучил потери ВСУ с февраля 2022 года

Военный блогер Татаринов: С 2022 года ВСУ потеряли более 541 тысячи человек

С 2022 года по сегодняшний день Вооружённые силы Украины потеряли 541 тысячу человек. Такие данные сообщил в беседе с радио «Комсомольская правда» военный блогер Руслан Татаринов, опираясь на анализ украинских некрологов.

По словам Татаринова, на начало специальной военной операции в рядах ВСУ насчитывалось 442 тысячи человек.

«Если бы Россия выбила у них 30 или 80 тысяч, как заявляет Зеленский и западные СМИ, то это ни о чём. Но мы наблюдаем по всей Украине силовую мобилизацию», — говорит он.

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Ранее Минобороны России сообщили, что потери войск Украины только в боях в Курской области составили более 40 тысяч человек. Также противник потерял несколько тысяч единиц военной техники.

Обложка ©

freepik/senivpetro

Ольга Сливченко
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