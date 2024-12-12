С 2022 года по сегодняшний день Вооружённые силы Украины потеряли 541 тысячу человек. Такие данные сообщил в беседе с радио «Комсомольская правда» военный блогер Руслан Татаринов, опираясь на анализ украинских некрологов.

По словам Татаринова, на начало специальной военной операции в рядах ВСУ насчитывалось 442 тысячи человек.

«Если бы Россия выбила у них 30 или 80 тысяч, как заявляет Зеленский и западные СМИ, то это ни о чём. Но мы наблюдаем по всей Украине силовую мобилизацию», — говорит он.