Минобороны России: Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч военных

Потери украинских войск в Курской области превысили 40 тысяч военных. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномёта», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что общие потери ВСУ в Курской на данный момент составляют 40060 военных, 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 ББМ, 308 орудий артиллерии, 40 пусковых установок РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS американского производства), 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники (13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 1 командно-штабная машина), 1115 автомобилей.