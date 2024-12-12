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12 декабря, 03:18

Только пятки засверкали: Коптер запечатлел бегство ВСУ от наших морпехов-тихоокеанцев

МО: Морпехи-тихоокеанцы выбили ВСУ с долговременных укреплений под Курском

Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели успешную операцию по освобождению административного здания в одном из населённых пунктов Курской области. Боевики ВСУ использовали его как долговременное укрепление, но были вынуждены спешно покинуть позиции под натиском наших солдат. Об этом сообщили в Минобороны России, прикрепив кадры с квадрокоптера.

Отступающие силы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, в ходе интенсивного боестолкновения морпехи нанесли значительный урон технике украинских сил, а также полностью зачистили занятые позиции. Отступая, противник бросил убитых и некоторое оружие.

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Сводки СВО. Армия России взяла сумское село Александрия, «Искандер» достал офицера НАТО, Покровск готовят к сдаче, 12 декабря

Ранее Life.ru сообщал детали освобождения села Плёхово в Курской области. Участие в боях за населённый пункт принял отряд «Курские витязи», который сформирован из добровольцев Курщины. Половина состава — уроженцы Суджанского района, куда административно и относится Плёхово.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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