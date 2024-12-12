Только пятки засверкали: Коптер запечатлел бегство ВСУ от наших морпехов-тихоокеанцев

Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели успешную операцию по освобождению административного здания в одном из населённых пунктов Курской области. Боевики ВСУ использовали его как долговременное укрепление, но были вынуждены спешно покинуть позиции под натиском наших солдат. Об этом сообщили в Минобороны России, прикрепив кадры с квадрокоптера.