Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 18:56

«Курские витязи»: В освобождении Плехово участвовал отряд из местных жителей

ТАСС: Отряд «Курские витязи» помог освободить село Плёхово в Курской области

В освобождении села Плёхово в Курской области принял участие отряд «Курские витязи», входящий в состав Дикой дивизии Донбасса (входит в интербригаду «Пятнашка»). Об этом сообщил командир дивизии Ахра Авидзба с позывным Абхаз.

«[Под Плёхово] пришли свежие силы [ВС РФ]. Мы просто пошли на зачистку вторым эшелоном. Мы подстраховали их, артиллерией все обработали, и они зашли с трёх направлений, зачистили. И мы с рядом дошли, дочистили, подобрали одного пленного. Там двигаются два наших отряда. Это «АрБат» и «Курские Витязи», — приводит ТАСС его слова.

Авидзба отметил, что «Курские витязи» сформированы из добровольцев, большинство из которых — жители Курщины. Половина состава — уроженцы Суджанского района, куда административно относится освобождённое село Плёхово. Отряд существует всего несколько месяцев, поэтому его военнослужащие выполняют задачи в связке с более опытными подразделениями. При этом в «Курские витязи» изначально набирали бойцов, в том числе имеющих боевой опыт, что позволило отряду уже на данном этапе внести вклад в операции на линии фронта.

Российский Су-34 подорвал лагерь ВСУ под Курском планирующими бомбами
Российский Су-34 подорвал лагерь ВСУ под Курском планирующими бомбами

Напомним, об освобождении Плёхово Минобороны РФ сообщило ранее 11 декабря. Вместе с ним удалось отбить и село Дарьино. Тем временем суд приступил к рассмотрению дела семерых бойцов ВСУ, которые в августе вторглись в Курскую область. Подсудимые проникли на территорию региона, разместили командный пункт в частном доме и обстреливали российских солдат и мирное население.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar