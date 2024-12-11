«Курские витязи»: В освобождении Плехово участвовал отряд из местных жителей

В освобождении села Плёхово в Курской области принял участие отряд «Курские витязи», входящий в состав Дикой дивизии Донбасса (входит в интербригаду «Пятнашка»). Об этом сообщил командир дивизии Ахра Авидзба с позывным Абхаз.

«[Под Плёхово] пришли свежие силы [ВС РФ]. Мы просто пошли на зачистку вторым эшелоном. Мы подстраховали их, артиллерией все обработали, и они зашли с трёх направлений, зачистили. И мы с рядом дошли, дочистили, подобрали одного пленного. Там двигаются два наших отряда. Это «АрБат» и «Курские Витязи», — приводит ТАСС его слова.

Авидзба отметил, что «Курские витязи» сформированы из добровольцев, большинство из которых — жители Курщины. Половина состава — уроженцы Суджанского района, куда административно относится освобождённое село Плёхово. Отряд существует всего несколько месяцев, поэтому его военнослужащие выполняют задачи в связке с более опытными подразделениями. При этом в «Курские витязи» изначально набирали бойцов, в том числе имеющих боевой опыт, что позволило отряду уже на данном этапе внести вклад в операции на линии фронта.