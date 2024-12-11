«Курские витязи»: В освобождении Плехово участвовал отряд из местных жителей
ТАСС: Отряд «Курские витязи» помог освободить село Плёхово в Курской области
В освобождении села Плёхово в Курской области принял участие отряд «Курские витязи», входящий в состав Дикой дивизии Донбасса (входит в интербригаду «Пятнашка»). Об этом сообщил командир дивизии Ахра Авидзба с позывным Абхаз.
«[Под Плёхово] пришли свежие силы [ВС РФ]. Мы просто пошли на зачистку вторым эшелоном. Мы подстраховали их, артиллерией все обработали, и они зашли с трёх направлений, зачистили. И мы с рядом дошли, дочистили, подобрали одного пленного. Там двигаются два наших отряда. Это «АрБат» и «Курские Витязи», — приводит ТАСС его слова.
Авидзба отметил, что «Курские витязи» сформированы из добровольцев, большинство из которых — жители Курщины. Половина состава — уроженцы Суджанского района, куда административно относится освобождённое село Плёхово. Отряд существует всего несколько месяцев, поэтому его военнослужащие выполняют задачи в связке с более опытными подразделениями. При этом в «Курские витязи» изначально набирали бойцов, в том числе имеющих боевой опыт, что позволило отряду уже на данном этапе внести вклад в операции на линии фронта.
Напомним, об освобождении Плёхово Минобороны РФ сообщило ранее 11 декабря. Вместе с ним удалось отбить и село Дарьино. Тем временем суд приступил к рассмотрению дела семерых бойцов ВСУ, которые в августе вторглись в Курскую область. Подсудимые проникли на территорию региона, разместили командный пункт в частном доме и обстреливали российских солдат и мирное население.
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