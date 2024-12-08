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8 декабря, 14:49

Российский Су-34 подорвал лагерь ВСУ под Курском планирующими бомбами

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил планирующие бомбы на места дислокации личного состава и техники ВСУ под Курском. Об этом сообщает Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанёс удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что определить цели помогла разведка. После этого истребители применили по ним бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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Ранее российские Вооружённые силы с помощью «Солнцепёка» превратили в пепел лагерь украинских боевиков в посёлке Разлив к западу от города Курахово. В Минобороны заявили, что ударом удалось накрыть до 45 военнослужащих ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Владимир Озеров
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