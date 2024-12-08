Трофейная «Баба Яга» превратилась в «тётю Веру» и заступила на службу в ВС РФ

Российские военные группировки войск «Центр» подбили украинский ударный беспилотник «Баба Яга», самостоятельно модернизировали его прямо в блиндаже, после чего переименовали в «тётю Веру» и снова отправили на передовую. Об этом пишет РИА «Новости», пообщавшись с бойцами.

«Они (ВСУ) используют слово «Баба Яга», мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ежичка, а мы добрые люди — приносим добро, поэтому «тётя Вера» доставляет подарки», — рассказал младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев.

Двигатели украинского дрона были заменены на детали с FPV-беспилотников. «Баба Яга» также получила специальное аналоговое управление, позволяющее уходить от РЭБ противника. Военнослужащие признались, что целенаправленно вели охоту за вражеским БПЛА. Им удалось сбить винты дрона, после чего аппарат практически неповреждённым был доставлен в часть.

Российские бойцы намерены использовать «тётю Веру» для доставки провизии и боеприпасов на фронт, минирования местности и отправки на позиции ВСУ других FPV-дроны. В последнем случае аппарат способен поднять в воздух до шести БПЛА и пронести их на расстояние в 20 километров. Кроме того, устройство движется бесшумно и неуловимо для тепловизоров ВСУ, отметили бойцы.