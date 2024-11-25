Скорая не доехала до умирающего мужчины в Херсонщине из-за погони «Бабы-Яги»

Украинская «Баба-Яга» разнесла машину скорой помощи в Херсонской области. Медики спешили к пострадавшему при обстреле мужчине, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Машина скорой после атаки «Бабы-Яги». Коллаж © Life.ru / Фото © Телеграм / Владимир Сальдо

Скорая помощь была необходима 54-летнему мужчине в селе Малая Кардашинка, поскольку при обстреле множество осколков впились ему в ноги, а один из них попал в живот. В пути на хвост к медикам сел беспилотник ВСУ, начавший скидывать на машину снаряды. Беспилотник гнался за скорой на протяжении нескольких километров. Водитель пытался оторваться, но им вместе с фельдшером пришлось выпрыгивать из автомобиля на ходу. Последним снарядом пробило крышу.

К умирающему мужчине послали другую бригаду, но тот уже скончался, когда подоспели медики.

«Нет ни малейших сомнений, что нелюди, управлявшие дроном, отлично видели, что наносят удары по машине с красным крестом и делали это совершенно сознательно, с каким-то варварским издевательством. Мы воюем не с регулярной армией, а с моральными отбросами. За всё это мы заставим дать ответ, и отношение к виновным будет не как к пленным, а как к террористам», – сделал из трагедии вывод Сальдо.