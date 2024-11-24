На Украине всех мужчин нужно мобилизовать, в отлове и насильственной отправке на фронт граждан нет ничего странного и противозаконного. Об этом сказала депутат Киевского городского совета и руководитель одной из военных медицинских служб Алина Михайлова в интервью агентству ТСН.

«На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все. <...> Потому что кто-то считает, что может заплатить $5 — 10 тысяч и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех — на фронт», — сказала она и рассмеялась.