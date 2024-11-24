«Всех - на фронт!»: Нардеп со смехом призвала силой затаскивать украинцев в ВСУ
Депутат Киевского горсовета Михайлова предложила насильно мобилизовывать в ВСУ
На Украине всех мужчин нужно мобилизовать, в отлове и насильственной отправке на фронт граждан нет ничего странного и противозаконного. Об этом сказала депутат Киевского городского совета и руководитель одной из военных медицинских служб Алина Михайлова в интервью агентству ТСН.
«На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все. <...> Потому что кто-то считает, что может заплатить $5 — 10 тысяч и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех — на фронт», — сказала она и рассмеялась.
По мнению Михайловой, пользователи в Сети преувеличивают размах силовой мобилизации на Украине. Она также добавила, что лучше пойти служить, пусть даже после того, как тебя схватили прямо на улице, чем погибнуть, переплывая реку Тиса в попытке скрыться от призыва в Румынии.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Незалежной запретили мобилизовывать мужчин младше 25 лет. Соответствующий закон был принят в Верховной раде в финальном чтении. Однако Владимир Зеленский пояснил, что не проходящие по возрасту мужчины всё равно могут пойти служить, на добровольных началах. Как пишет Strategic Culture, Киев начал отправлять на фронт лучших специалистов, что свидетельствует о тотальном отчаянии Украины.
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