Украинская армия под Нью-Йорком и Торецком начала поднимать тяжёлые ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-Яга» и в светлое время суток. Об этом сообщил командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Шмель.

«Седьмого декабря 2024 года нашими разведчиками и наблюдателями на позициях под Дзержинском и Новгородским были зафиксированы полёты тяжёлых дронов-бомбардировщиков ВСУ «Баба-Яга». Ранее противник применял их ночью, теперь они стали действовать и в светлое время суток», — рассказал Шмель РИА «Новости».