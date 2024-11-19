Семеро бойцов ВСУ пойдут под суд за зверства над жителями Курской области

Военная прокуратура Московского военного округа собрала материалы по делу семерых задержанных бойцов ВСУ, атаковавших Курскую область. Сейчас готовятся судебные слушания для вынесения приговора. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«В военной прокуратуре Московского военного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооружённых формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка», — говорится в тексте.

Подозреваемым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ «Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий». Как установило следствие, в августе этого года бойцы ВСУ вторглись в Курскую область, они оборудовали в одном из посёлков огневые позиции и развернули командный пункт в частном доме. Обвиняемые обстреливали российских военнослужащих, а также мирных граждан. Последним они запрещали передвигаться, эвакуироваться и не разрешали пользоваться телефонной связью.

Солдаты ВС РФ задержали всех семерых бойцов противника в период с 13 по 15 сентября. Суд Курска отправил их под арест. Материалы уголовного дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.