Наши войска освободили ещё два села в Курской области
ВС РФ освободили Дарьино и Плёхово в Курской области
Российские войска освободили от ВСУ ещё два села в Курской области — это Дарьино и Плёхово.
«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово», — сообщили в Минобороны РФ.
О том, что российские военнослужащие зашли в населённый пункт Плёхово в Суджанском районе Курской области, стало известно ещё в конце октября. После этого проходила зачистка. Как узнали военкоры, после освобождения Плёхово российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины.
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ТАСС / Алексей Коновалов