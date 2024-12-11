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Регион
11 декабря, 11:10

Наши войска освободили ещё два села в Курской области

ВС РФ освободили Дарьино и Плёхово в Курской области

Российские войска освободили от ВСУ ещё два села в Курской области — это Дарьино и Плёхово.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово», — сообщили в Минобороны РФ.

ВС России взяли под контроль село в Курской области
ВС России взяли под контроль село в Курской области

О том, что российские военнослужащие зашли в населённый пункт Плёхово в Суджанском районе Курской области, стало известно ещё в конце октября. После этого проходила зачистка. Как узнали военкоры, после освобождения Плёхово российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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