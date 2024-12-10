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Регион
10 декабря, 07:26

Военкоры сообщают о заходе ВС РФ в Сумскую область Украины

«Военное дело»: ВС РФ вошли в Сумскую область Украины

После освобождения посёлка Плехово в курском приграничье российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное дело».

«Сообщают, что ВС РФ после освобождения Плехово зашли в Сумскую область. Хотят обойти с тыла украинскую группировку?» — говорится в телеграм-канале.

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О том, что российские военнослужащие освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе Курской области, стало известно ещё в конце октября. После этого проходила зачистка.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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