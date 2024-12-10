Военкоры сообщают о заходе ВС РФ в Сумскую область Украины

После освобождения посёлка Плехово в курском приграничье российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное дело».

«Сообщают, что ВС РФ после освобождения Плехово зашли в Сумскую область. Хотят обойти с тыла украинскую группировку?» — говорится в телеграм-канале.