Военкоры сообщают о заходе ВС РФ в Сумскую область Украины
«Военное дело»: ВС РФ вошли в Сумскую область Украины
После освобождения посёлка Плехово в курском приграничье российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное дело».
«Сообщают, что ВС РФ после освобождения Плехово зашли в Сумскую область. Хотят обойти с тыла украинскую группировку?» — говорится в телеграм-канале.
О том, что российские военнослужащие освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе Курской области, стало известно ещё в конце октября. После этого проходила зачистка.
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ТАСС / Алексей Коновалов