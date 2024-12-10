ВС России взяли под контроль село в Курской области

Российские бойцы в ходе ожесточённых боёв освободили село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил связанный с группировкой войск «Север» телеграм-канал «Северный ветер».

Как утверждают авторы публикации, ВСУ в боях за населённый пункт потеряли свыше 1200 человек. Также в канале приводится информация, что группировка «Север» всего за три дня ликвидировала два важных узла обороны противника — Плехово и Новоивановку. Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.