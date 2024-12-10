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10 декабря, 09:56

ВС России взяли под контроль село в Курской области

«Северный ветер»: Группировка «Север» освободила Новоивановку Курской области

Российские бойцы в ходе ожесточённых боёв освободили село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил связанный с группировкой войск «Север» телеграм-канал «Северный ветер».

Как утверждают авторы публикации, ВСУ в боях за населённый пункт потеряли свыше 1200 человек. Также в канале приводится информация, что группировка «Север» всего за три дня ликвидировала два важных узла обороны противника — Плехово и Новоивановку. Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.

Потери ВСУ в Курской области превысили 39 тысяч военных
Потери ВСУ в Курской области превысили 39 тысяч военных

Ранее военный эксперт выразил мнение, что Курская область будет полностью освобождена к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. По его словам, сейчас российским солдатам необходимо создать внутренний и внешний фронт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Мария Любицкая
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