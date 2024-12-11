Семеро участников вылазки ВСУ под Курск предстали перед судом

2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении семерых военнослужащих ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. Процесс проходит в закрытом режиме, что, по словам представителей правоохранительных органов, обусловлено необходимостью обеспечения безопасности участников процесса, передаёт ТАСС.

«Судебный процесс в отношении семерых подсудимых, задержанных ранее на территории Курской области, обвиняемых в преступлениях, направленных на дестабилизацию органов местной власти и давления на принятии решения по СВО, начался в закрытом режиме», — рассказал источник агентства.

На скамье подсудимых оказались Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк. Им инкриминируется совершение теракта группой лиц, повлёкшего тяжкие последствия, что по закону может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В ходе предварительных слушаний суд продлил срок их ареста ещё на полгода.