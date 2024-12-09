Морпехи ВСУ с «Азовстали» получили от 24 лет до пожизненного за покушение на массовое убийство

Верховный суд ДНР вынес обвинительные приговоры морпехам киевского режима, которые обороняли предприятие «Азовсталь» в Мариуполе. Им вменили от 24 лет до пожизненного заключения, сообщили в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооружённых сил Украины Андрея Шестака, Назария Мороза, Владислава Яворского, Вадима Шульги, Сергея Ямпольского, Максима Колбасина, Дмитрия Шалара, Владимира Пензина и Константина Романюка», — сообщили в прокуратуре.

Известно, что осуждённые в марте 2022 года с позиций комбината «Азовсталь» обстреливали из РСЗО «Град» жилые дома в ближайшем посёлке. В результате этой атаки было повреждено более десяти домов. За все преступления Шестака, Яворского, Шульгу, Ямпольского, Колбасина, Пензина, Романюка приговорили к 24 годам заключения, Морозу назначили 28 лет лишения свободы, Шалару же предписали пожизненный срок особого режима.

Группу морпехов обвинили в покушении на массовое убийство, повреждении имущества и применении запрещённых методов ведения конфликта.

Ранее боевика национального батальона «Азов»* Андрея Ромащенко, который убил в Мариуполе пожилую женщину, заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Известно, что он в упор расстрелял безоружную женщину.