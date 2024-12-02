Суд в ДНР приговорил боевика «Азова»* к 24 годам колонии за убийство пенсионерки

Боевика национального батальона «Азов»* Андрея Ромащенко, который убил в Мариуполе пожилую женщину, заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Решение вынес Верховный суд ДНР, сообщает Главная военная прокуратура.

«Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения «Азов»* национальной гвардии Украины солдата Андрея Ромащенко », — говорится в сообщении.

Весной 2022 года Ромащенко в жилом доме обнаружил безоружную и не принимающую участия в боевых действиях пожилую женщину. Он расстрелял её из автомата, потому что испытывал «неприязнь к местному населению».

В итоге солдату «Азова»* предъявили обвинения по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте методов, запрещённых международным договором РФ), п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической и идеологической вражды).

Ранее Life.ru сообщал, что суд ДНР также приговорил к заключению наёмника из США Чарльза Альберта Картера. 48-летнего гражданина Америки обвинили в участии в боях на стороне ВСУ. Теперь его ждёт 14 лет тюрьмы.