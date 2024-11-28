Суд ДНР заочно приговорил к 14 годам заключения наёмника из США Чарльза Картера

В ДНР Верховный суд вынес заочный обвинительный приговор в отношении 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера. Он обвинялся в наёмничестве в составе ВСУ, теперь его ждёт 14 лет заключения, докладывает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Установлено, что с марта 2022 по август 2024 года Картер прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь» ВСУ в качестве наёмника», — сообщили в Генпрокуратуре.

Известно, что за свои военные заслуги американец получил более 2,3 миллиона рублей. До командировки на Украину Картер служил инструктором НАТО.