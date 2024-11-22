Основатель «Азова»* Билецкий**: Ситуация на фронте сложная как никогда

Украина сейчас переживает наиболее тяжелую ситуацию на фронте с начала конфликта в 2022 году. Об этом заявил в интервью украинскому изданию основатель и экс-глава полка «Азов»* Андрей Билецкий**.

«Действительно, сейчас самая сложная ситуация почти за три года конфликта. Причин много: недостаток личного состава, недостаточный уровень подготовки», — заявил военный.

Он также добавил, что значительную роль играет мотивированность украинских бойцов. Сейчас им крайне не хватает патриотизма. Также влияет и низкий уровень работы командующего подразделениями и всем составом.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении очередного населённого пункта в зоне проведения СВО. На этот раз под контроль наших парней перешло Дальнее в ДНР.