Сводки СВО. Армия России взяла сумское село Александрия, «Искандер» достал офицера НАТО, Покровск готовят к сдаче, 12 декабря ВСУ теряют территорию под Курском, в Донбассе готовят к сдаче Покровск, Зеленский через полгода может уйти в историю — дайджест Life.ru. 11 декабря, 21:07 Боевые сводки с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 12 декабря

Российское оборонное ведомство заявило об освобождении сёл Плёхово и Дарьино в Курской области. За сутки противник потерял на российской территории свыше 200 человек, также три американских БМП Bradley. Кроме того, противник попытался провести контратаки. В этих наступлениях он лишился 20 человек и танков Abrams и Leopard.

— В районе н.п. Свердликово после понесённых в ходе безуспешных контратак потерь среди боевиков 225-й ОШБ отмечаются случаи отказа идти в наступление, — пишет канал «Северный ветер». За время вторжения около 500 человек решили сдаться российским войскам.

Военкор Александр Коц, ориентируясь на сообщения с мест, комментирует, что после взятия Плёхова наши бойцы вошли на территорию Сумской области и взяли под контроль украинское приграничное село Александрия. Кроме того, контроль над селом Плёхово позволит Российской армии значительно затруднить логистику ВСУ на этом направлении и переброску резервов из Украины в Россию.

Удар FPV-дроном по украинскому танку в Дарьине Курской области в лобовой проекции. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 12 декабря

К югу от Курахова противник почти везде уничтожен. Небольшие участки, где ВСУ ещё оказывают сопротивление, зачищаются. Продолжаются бои западнее Курахова. Здесь российские штурмовики близки к единственной дороге, соединяющей гарнизон ВСУ с остальным миром.

В Часовом Яре совсем недавно ВСУ отошли на территорию огнеупорного завода, но уже и его сдают. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает, что за противником всего несколько цехов.

— Бои постепенно смещаются в район высоток рядом с заводом, — констатировал эксперт.

Вблизи Великой Новосёлки противник попытался начать наступать у Нового Комара и Раздольного. Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что этот район важен для ВСУ, так как потеря приведёт ВС РФ к украинским тылам.

Покровск постепенно готовят к сдаче. Местные власти заявили, что в городе прекращается газоснабжение. До бывшего Красноармейска российским бойцам осталось меньше пяти километров.

ВСУ готовятся к сдаче Покровска. Фото © ТАСС / Александр Река

Запорожская область, 12 декабря

Российские войска нанесли точный удар по комплексу зданий в Запорожье. Подземные сооружения использовались ВСУ. Предварительно, «Искандер» отправил на тот свет не только украинских боевиков, но и офицера НАТО, который занимался вопросами мобилизации. Территорию сразу оцепили военные.

Само же Запорожье украинская администрация готовит к обороне. Эту информацию подтвердил бывший вэсэушник Евгений Дикий. По его мнению, киевское командование видит угрозу наступления на областной центр.

Украина уже не стесняется в выборе целей. Если раньше под удар попадали мирные жители, то теперь и сотрудники международных организаций. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что во время ротации на Запорожской АЭС по машине, где ехали специалисты, был нанесён удар беспилотником. Обошлось без жертв. В связи со случившимся российский МИД призвал США и Великобританию прекратить поддерживать Киев.

Операторы 14-й гвардейской бригады спецназа наносят точные удары по живой силе и материальным средствам ВСУ на Великоновосёловском направлении. Видео © Telegram / Запорожский фронт

Сколько Украина продержится без США

Середина 2025 года — срок, до которого Украине хватит средств, переданных из США. Об этом испанской прессе рассказал министр финансов киевского режима Дмитрий Марченко. Конечно, у Киева есть ещё союзники в Европе, но и они не горят желанием продолжать боевые действия, тем более что избранный президент США Дональд Трамп грозится сократить поддержку. По заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, мирные переговоры начнутся уже этой зимой и Варшава готова принимать в них участие.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту России. Разговор длился час. Венгерский политик после переговоров пришёл к выводу, что впереди самые сложные недели вооружённого конфликта. Возможно, он имел в виду, что по Украине опять прилетит «Орешник». И цели для Киева не самые простые.

Авторы Даниил Черных