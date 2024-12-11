ВС РФ фактически уничтожили группировку, держащую позиции к югу от Курахова
ТАСС: Группировка ВСУ к югу от Курахова фактически уничтожена
Группировка ВСУ, державшая позиции на рубеже от села Елизаветовка до населённого пункта Успеновка к югу от Курахова в ДНР, фактически уничтожена силами ВС РФ. Об этом сообщили в силовых структурах региона.
«Противник фактически уничтожен от Елизаветовки до Успеновки. Там остаются лишь небольшие очаги сопротивления, идёт их зачистка», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Он также отметил, что ситуация остаётся плачевной для ВСУ на данном участке фронта.
Ранее сообщалось, что российские ВС с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах западнее города Курахово.
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