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Регион
11 декабря, 05:24

ВС РФ фактически уничтожили группировку, держащую позиции к югу от Курахова

ТАСС: Группировка ВСУ к югу от Курахова фактически уничтожена

Группировка ВСУ, державшая позиции на рубеже от села Елизаветовка до населённого пункта Успеновка к югу от Курахова в ДНР, фактически уничтожена силами ВС РФ. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«Противник фактически уничтожен от Елизаветовки до Успеновки. Там остаются лишь небольшие очаги сопротивления, идёт их зачистка»,сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что ситуация остаётся плачевной для ВСУ на данном участке фронта.

Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово
Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово

Ранее сообщалось, что российские ВС с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах западнее города Курахово.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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