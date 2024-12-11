ВС РФ фактически уничтожили группировку, держащую позиции к югу от Курахова

Группировка ВСУ, державшая позиции на рубеже от села Елизаветовка до населённого пункта Успеновка к югу от Курахова в ДНР, фактически уничтожена силами ВС РФ. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«Противник фактически уничтожен от Елизаветовки до Успеновки. Там остаются лишь небольшие очаги сопротивления, идёт их зачистка», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что ситуация остаётся плачевной для ВСУ на данном участке фронта.