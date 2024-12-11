Сводки СВО. Армия России зашла в Сумскую область, в курских домах найдены пыточные ВСУ, окружение Покровска, 11 декабря ВС РФ освободили часть Курской области и двинулись на Сумы, Курахово оказалось очередным «дотационным» городом, Украина спрятала у себя насильника — дайджест Life.ru. 10 декабря, 21:07 Боевые сводки с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Курская и Сумская области, 11 декабря

В освобождённых домах жителей Суджанского района Курской области ВСУ устраивали пыточные камеры. Боевики сожгли десятки деревень, разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 объектов соцсферы, сообщил депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов.

— Укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан <...> Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого <...> на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос, — заявил Иванов.

Снайперское попадание (https://t.me/HersonVestnik) по пулемётной точке в Курской области. Видео © Telegram / Colonelcassad

Депутат также рассказал, что угнаны на территорию Украины и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн убранного зерна похищено со складов. Разрушены или пришли в негодность 1112 километров автомобильных дорог, или 12% от протяжённости всех дорог Курской области, и 36 мостов.

В телеграм-канале Бориса Рожина опубликованы эксклюзивные кадры освобождения села Плёхово Суджанского района Курской области. Подразделения ОБСпН «АрБат», «Курские витязи», 22-я бригада, 30-й полк при поддержке 177-й и 810-й бригад зачистили от ВСУ населённый пункт. Бойцы водрузили свой флаг на одном из административных зданий. Военкоры сообщают, что подразделение состоит из жителей области, которые отправились на фронт после того, как ВСУ вторглись на нашу территорию.

Подразделения ОБСпН «АрБат», «Курские витязи», 22-я бригада, 30-й полк при поддержке 177-й и 810-й бригад полностью освободили и зачистили от ВСУ село Плёхово. Видео © Telegram / Colonelcassad

После освобождения Плёхова ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины — впервые с 2022 года. Это подтверждают украинские ресурсы. Российским военнослужащим удалось занять территорию приграничья возле села Александрия Сумской области, сообщают источники ВСУ. Замысел прост, комментируют в соцсетях, — создать буферную зону, а также окружить и полностью отрезать группировку врага в Курской области от снабжения.

Расположение села Плёхово в Курской области. Фото © Telegram / Colonelcassad

Донецкая Народная Республика, 11 декабря

Министерство обороны подтвердило освобождение села Жёлтое на Покровском направлении. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что через населённый пункт проходит железная дорога, вдоль которой идёт наступление, цель которого окружить Покровск. Городская администрация уже покинула свои рабочие места, проигнорировав необходимость строительства укреплений. Полицейские ещё в Покровске, но уже на чемоданах.

Над зданием кураховского элеватора поднят российский флаг. Видео © Telegram / Colonelcassad

ВС РФ близки и к окружению Великой Новосёлки. Движение идёт от Равнополя и Раздольного. В Курахове флаг России поднят над элеватором — самым высоким зданием города. Бои развернулись за городскую администрацию.

— До окончательного взятия города остаётся всего ничего. Основной вопрос после этого будет связан с тем, какой рубеж обороны был организован ВСУ западнее, — пишут авторы канала «Военная хроника».

Немецкий насильник в рядах ВСУ

Очередной скандал с иностранными наёмники разгорается в Германии. Военнослужащий Бундесвера самовольно оставил часть и перебрался на Украину. В Киеве его называли героем, а вот немецкая прокуратура ведёт расследование нескольких дел, по которым этот солдат обвиняется в изнасилованиях. Журналисты из Der Spiegel считают, что поездка на Украину — это не желание оказать помощь, а способ скрыться от правосудия. В экстрадиции Киев отказывает. Похоже, если кто и может покарать наёмника за немецких женщин, то это Российская армия.

Украинских беженцев финансово урезают в Австрии

Правительство Австрии в 2022 году встретило украинских беженцев социальными пособиями. Деньги давали на продукты, одежду, съём жилья и даже карманные расходы. Сейчас руководство страны заметило, что многие переселенцы ездят по стране на дорогих автомобилях. Сообщается, что с 1 января украинские автолюбители, переехавшие в Австрию, перестанут получать пособия. В Вене решили, что автомобиль — не средство передвижения, а роскошь, которая требует серьёзных затрат. Если есть на что содержать машину, то и на себя украинцы деньги найдут. Единственной радостью у беженцев остаётся, что их никто не выгоняет из страны. Хотя, вероятно, и это временно.

Авторы Даниил Черных