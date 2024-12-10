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10 декабря, 19:23

Автомобиль экспертов МАГАТЭ на пути к ЗАЭС атаковал беспилотник

Гросси: Дрон атаковал автомобиль МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС

Автомобиль экспертов МАГАТЭ атаковал беспилотник по дороге к Запорожской АЭС. Фото © X / IAEA — International Atomic Energy Agency

Автомобиль экспертов МАГАТЭ атаковал беспилотник по дороге к Запорожской АЭС. Фото © X / IAEA — International Atomic Energy Agency

Беспилотник атаковал автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда они направлялись на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, никто не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием БПЛА. К счастью, обошлось без жертв», сказал Гросси в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

Гендиректор МАГАТЭ также сообщил, что сотрудники миссии в настоящее время находятся в безопасности и ротация персонала была завершена.

Напомним, что ранее ВСУ шесть раз атаковали дронами и дважды обстреляли ствольной артиллерией Запорожскую АЭС и Энергодар. Все дроны были сбиты силами противовоздушной обороны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Полина Никифорова
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