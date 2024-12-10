Автомобиль экспертов МАГАТЭ на пути к ЗАЭС атаковал беспилотник

Беспилотник атаковал автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда они направлялись на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, никто не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием БПЛА. К счастью, обошлось без жертв», — сказал Гросси в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

Гендиректор МАГАТЭ также сообщил, что сотрудники миссии в настоящее время находятся в безопасности и ротация персонала была завершена.