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1 декабря, 19:25

На Запорожской АЭС запустили отключённую 30 ноября линию электроснабжения

На ЗАЭС запустили отключённую высоковольтную линия снабжения «Ферросплавная-1»

Отключённая автоматикой одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской АЭС введена в эксплуатацию. Об этом говорится в телеграм-канале станции.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1», — сказано в записи.

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Отключение линии энергоснабжения произошло 30 ноября. Радиационный фон на станции и прилегающей территории за это время остался без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

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Артур Лапсаков
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