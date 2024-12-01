На Запорожской АЭС запустили отключённую 30 ноября линию электроснабжения
На ЗАЭС запустили отключённую высоковольтную линия снабжения «Ферросплавная-1»
Отключённая автоматикой одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской АЭС введена в эксплуатацию. Об этом говорится в телеграм-канале станции.
«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1», — сказано в записи.
Отключение линии энергоснабжения произошло 30 ноября. Радиационный фон на станции и прилегающей территории за это время остался без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Telegram / ЗАЭС. Официально