На Запорожской АЭС запустили отключённую 30 ноября линию электроснабжения

Отключённая автоматикой одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской АЭС введена в эксплуатацию. Об этом говорится в телеграм-канале станции.

Отключение линии энергоснабжения произошло 30 ноября. Радиационный фон на станции и прилегающей территории за это время остался без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.