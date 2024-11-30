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30 ноября, 08:21

На Запорожской АЭС отключилась линия электроснабжения

Высоковольтная линия снабжения «Ферросплавная-1» отключена на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции была отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» из-за срабатывания защиты. Об этом сообщили в Telegram станции.

«На ЗАЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что персонал не обнаружил нарушений в пределах и условиях безопасности и готов к оперативному реагированию. Радиационный фон на станции и в её окрестностях остаётся на нормальном уровне, не превышая естественных природных значений.

Все блоки Запорожской АЭС продолжают находиться в состоянии «холодного останова». Представители станции подчеркнули, что оборудование обслуживается в соответствии с регламентами и под строгим контролем радиационной безопасности.

ВСУ получили российскую «ответку» за многочисленные удары по ЗАЭС
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Ранее сообщалось, что 26 ноября ВСУ атаковали ЗАЭС восемь раз. В результате ударов пострадавших нет. По данным Минобороны России всего было зафиксировано пять обстрелов и три раза атаки беспилотников.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Наталья Афонина
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