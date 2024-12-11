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Регион
11 декабря, 06:53

Силовики раскрыли число пленных бойцов ВСУ в Курской области

ТАСС: Около 500 бойцов ВСУ взяты в плен в Курской области с начала их вторжения

С начала преступного вторжения киевского режима в Курскую область в российский плен попали около 500 солдат ВСУ в этом районе. Об этом рассказал источник в силовых структурах в беседе с ТАСС.

«Всего в плен за всё время — с 6 августа — взяты около 500 боевиков ВСУ», — сказал он.

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Напомним, по данным на 10 декабря всего в Курской области ВСУ лишились свыше 39 660 солдат. Также украинская армия стала беднее на 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортёра, 1 249 боевых бронированных машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Николай Рюмин
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