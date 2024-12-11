С начала преступного вторжения киевского режима в Курскую область в российский плен попали около 500 солдат ВСУ в этом районе. Об этом рассказал источник в силовых структурах в беседе с ТАСС.

«Всего в плен за всё время — с 6 августа — взяты около 500 боевиков ВСУ», — сказал он.