Силовики раскрыли число пленных бойцов ВСУ в Курской области
ТАСС: Около 500 бойцов ВСУ взяты в плен в Курской области с начала их вторжения
С начала преступного вторжения киевского режима в Курскую область в российский плен попали около 500 солдат ВСУ в этом районе. Об этом рассказал источник в силовых структурах в беседе с ТАСС.
«Всего в плен за всё время — с 6 августа — взяты около 500 боевиков ВСУ», — сказал он.
Напомним, по данным на 10 декабря всего в Курской области ВСУ лишились свыше 39 660 солдат. Также украинская армия стала беднее на 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортёра, 1 249 боевых бронированных машин.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Anelo