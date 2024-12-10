Защитники Курской области не дали ВСУ атаковать регион при помощи ракеты
Власти Курской области сообщили об уничтожении ракеты ВСУ над регионом
Средства противовоздушной обороны не дали ВСУ атаковать инфраструктуру Курской области. По информации правительства региона, силы ПВО сбили в небе над областью украинскую ракету.
«Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — сообщили региональные власти.
Ранее сообщалось, что украинские силы в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали российскую баллистическую ракету «Орешник». Очередной вражеский БПЛА ликвидировали накануне около 5 утра.
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