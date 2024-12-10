Защитники Курской области не дали ВСУ атаковать регион при помощи ракеты

Средства противовоздушной обороны не дали ВСУ атаковать инфраструктуру Курской области. По информации правительства региона, силы ПВО сбили в небе над областью украинскую ракету.

«Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — сообщили региональные власти.