ВСУ попытались вновь атаковать полигон под Астраханью, откуда запускали «Орешник»
SHOT: ВСУ пятый раз попытались атаковать полигон, откуда запускали «Орешник»
Украинские силы в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали российскую баллистическую ракету «Орешник». По информации SHOT, очередной вражеский БПЛА ликвидировали накануне около 5 утра.
Как сообщает канал, дрон был сбит нашей системой противовоздушной обороны. Уничтоженный объект оказался пятым по счёту, сбитым на данном участке после прилёта «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Напомним, 21 ноября ВС России применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Президент России Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Спустя неделю ВСУ пытались атаковать Капустин Яр, откуда запускали «Орешник», но ПВО отразила удар. Попытку украинские формирования повторили 9 декабря.
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