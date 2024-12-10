ВСУ попытались вновь атаковать полигон под Астраханью, откуда запускали «Орешник»

Украинские силы в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали российскую баллистическую ракету «Орешник». По информации SHOT , очередной вражеский БПЛА ликвидировали накануне около 5 утра.

Как сообщает канал, дрон был сбит нашей системой противовоздушной обороны. Уничтоженный объект оказался пятым по счёту, сбитым на данном участке после прилёта «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.