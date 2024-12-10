Украинская армия за сутки лишилась двух сотен бойцов в курском приграничье
Минобороны: ВСУ за сутки потерли 200 солдат в Курской области
Украинские формирования продолжают терпеть крах в курском приграничье. По информации Министерства обороны РФ, за минувшие сутки они потеряли там две сотни бойцов.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 2 миномёта», — рассказали в оборонном ведомстве.
В общей сложности на данном участке ВСУ лишились свыше 39 660 солдат. Также украинская армия стала беднее на 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1 249 боевых бронированных машин
Тем временем российские военные продолжают вытеснять врага с территорией Курской области, временно оккупированной ВСУ. Накануне наши бойцы в ходе ожесточённых боёв освободили село Новоивановка. Также появились сведения о ликвидации в Сумской области подполковника ВСУ Эдуарда Кравченко, который руководил вторжением киевского режима на территорию Курской области.
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