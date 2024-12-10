Украинские формирования продолжают терпеть крах в курском приграничье. По информации Министерства обороны РФ, за минувшие сутки они потеряли там две сотни бойцов.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 2 миномёта», — рассказали в оборонном ведомстве.

В общей сложности на данном участке ВСУ лишились свыше 39 660 солдат. Также украинская армия стала беднее на 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1 249 боевых бронированных машин