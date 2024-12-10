В Сумской области убит подполковник, руководивший вторжением в Курскую область
Подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Обложка © Telegram / КРЫМИНФОРУМzov
В Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко, который руководил вторжением киевского режима на территорию Курской области. Об этом рассказал военкор Иван Поддубный.
«В Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Есть данные, что Кравченко отвечал за «вскрытие» госграницы в минувшем августе и руководил заходом украинских боевиков на территорию Курской области», — говорится в сообщении.
Недавно в ходе боевых действий был ликвидирован украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон, воевавший в рядах ВСУ. Ему было 39 лет. О его гибели сообщила в запрещённой соцсети украинская певица Лавика (Любовь Юнак).