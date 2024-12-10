В Сумской области убит подполковник, руководивший вторжением в Курскую область

В Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко, который руководил вторжением киевского режима на территорию Курской области. Об этом рассказал военкор Иван Поддубный.

«В Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Есть данные, что Кравченко отвечал за «вскрытие» госграницы в минувшем августе и руководил заходом украинских боевиков на территорию Курской области», — говорится в сообщении.