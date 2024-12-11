ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 200 бойцов и три БМП Bradley

За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 200 военнослужащих, танк, а также три американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, три БМП Bradley производства США, семь автомобилей и шесть миномётов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье было уничтожено более 39 860 бойцов ВСУ. Помимо этого противник потерял 235 танков, а также 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортёра, 1 249 боевых бронированных машин, 1 111 автомобилей и 308 артиллерийских орудий. Вдобавок ВСУ лишились 40 пусковых установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК.