Минобороны подтвердило освобождение курской Новоивановки
Российские войска освободили Новоивановку в Курской области
Российские войска освободили ещё один населённый пункт в приграничье в Курской области — это Новоивановка. Ранее о взятии под контроль этого посёлка сообщали военкоры.
«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Новоивановка», — рассказали в Минобороны РФ.
А ранее стало известно об освобождении Плёхово и Дарьино в Курской области. Кстати, как узнали военкоры, после освобождения Плёхово российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины.
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ТАСС / Александр Река