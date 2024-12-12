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12 декабря, 11:12

Минобороны подтвердило освобождение курской Новоивановки

Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в приграничье в Курской области — это Новоивановка. Ранее о взятии под контроль этого посёлка сообщали военкоры.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Новоивановка», — рассказали в Минобороны РФ.

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В Сумской области убит подполковник, руководивший вторжением в Курскую область

А ранее стало известно об освобождении Плёхово и Дарьино в Курской области. Кстати, как узнали военкоры, после освобождения Плёхово российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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