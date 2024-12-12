Вассерман сделал прогноз о ходе событий в зоне СВО в 2025 году
Вассерман: В 2025 году российская армия возьмёт весь Донбасс
Анатолий Вассерман спрогнозировал, как будут развиваться события специальной военной операции в 2025 году. По словам депутата Госдумы, российская армия возьмёт под контроль и окончательно зачистит всю территорию Донбаса. Но определить точное время окончания СВО пока невозможно.
«Очевидно, Донбасс мы полностью зачистим уже в наступающем году, и тогда движение по остальным землям, оккупированным террористами, пойдёт заметно быстрей и замедлится снова, только когда мы выйдем к Карпатским горам. В любых горах есть изрядные проблемы с перемещением больших транспортных потоков, в том числе и больших военных соединений. Но сколько конкретно времени это займёт и какие проблемы нам при этом ещё создадут противники, пока неведомо», — заявил Вассерман в беседе с «Газетой.Ru»
Одним из факторов, который будет влиять на развитие конфликта, — как скоро будут исчерпаны ресурсы стран НАТО, подчёркивает интеллектуал.
К сожалению, никто не может предсказать, когда завершится ликвидация террористической организации «Украина», поскольку запас прочности её нанимателя — НАТО — оценивают очень по-разному. По самым оптимистичным оценкам, этот запас исчерпается уже в ближайшие месяцы, а по самым пессимистичным, его хватит ещё на несколько лет.
Ранее стало известно, что российские войска освободили курскую Новоивановку, а также населенный пункт Заря в ДНР. И пока ВС РФ продолжают добиваться поставленных целей, настроения в украинском обществе меняется. Бывший сотрудник СБУ рассказал, что народ перестал верить в победу собственной армии. А в Раде тем временем признали, что население Украины хочет мира с Россией.
Life.ru