Вассерман сделал прогноз о ходе событий в зоне СВО в 2025 году

Анатолий Вассерман спрогнозировал, как будут развиваться события специальной военной операции в 2025 году. По словам депутата Госдумы, российская армия возьмёт под контроль и окончательно зачистит всю территорию Донбаса. Но определить точное время окончания СВО пока невозможно.

«Очевидно, Донбасс мы полностью зачистим уже в наступающем году, и тогда движение по остальным землям, оккупированным террористами, пойдёт заметно быстрей и замедлится снова, только когда мы выйдем к Карпатским горам. В любых горах есть изрядные проблемы с перемещением больших транспортных потоков, в том числе и больших военных соединений. Но сколько конкретно времени это займёт и какие проблемы нам при этом ещё создадут противники, пока неведомо», — заявил Вассерман в беседе с «Газетой.Ru»