«В победу не верит никто»: Экс-сотрудник СБУ выдал неудобную правду о настроениях в украинском обществе
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Украинцы уже не верят в победу собственной армии
Украинское население в условиях повсеместной мобилизации уже утратило веру в возможную победу страны. Такое мнение выразил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, его слова приводит ТАСС.
«Люди смотрят, что огромное количество инвалидов на улицах. Мужчин мало, тцкшники (сотрудники территориальных центров комплектования. — Прим. Life.ru) свирепствуют. Резонный вопрос: «Если потерь нет, то зачем тогда всё это?» Люди понимают, что потери есть, и на фронте всё не очень хорошо. В победу уже никто не верит», — отметил он.
В украинском обществе господствуют депрессивные настроения, подчеркнул Прозоров. Народ устал от лжи пропаганды и ищет правду о происходящих событиях. Далеко за ней ходить не приходится, так как улицы даже самых крупных украинских городов редко видят мужчин.
«Это правда, не вымысел, не российская пропаганда», — признал Прозоров.
Экс-сотрудник СБУ сравнил ситуацию в стране с фашистской Германией образца 1944 года. По его мнению, население видит, что победы уже не будет, но всё равно боится сказать что-то даже собственным близким из-за страха перед «гестапо». При этом государственная машина продолжает работать без сбоев, потому что там сидят такие же люди, которые предпочитают не задумываться о своих действиях, а всех несогласных «давят любым способом».
Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что большинство украинцев хотят мира с Россией. По его словам, такое желание особенно распространено среди жителей прифронтовых регионов.
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