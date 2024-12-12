Украинское население в условиях повсеместной мобилизации уже утратило веру в возможную победу страны. Такое мнение выразил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, его слова приводит ТАСС.

«Люди смотрят, что огромное количество инвалидов на улицах. Мужчин мало, тцкшники (сотрудники территориальных центров комплектования. — Прим. Life.ru) свирепствуют. Резонный вопрос: «Если потерь нет, то зачем тогда всё это?» Люди понимают, что потери есть, и на фронте всё не очень хорошо. В победу уже никто не верит», — отметил он.

В украинском обществе господствуют депрессивные настроения, подчеркнул Прозоров. Народ устал от лжи пропаганды и ищет правду о происходящих событиях. Далеко за ней ходить не приходится, так как улицы даже самых крупных украинских городов редко видят мужчин.

«Это правда, не вымысел, не российская пропаганда», — признал Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ сравнил ситуацию в стране с фашистской Германией образца 1944 года. По его мнению, население видит, что победы уже не будет, но всё равно боится сказать что-то даже собственным близким из-за страха перед «гестапо». При этом государственная машина продолжает работать без сбоев, потому что там сидят такие же люди, которые предпочитают не задумываться о своих действиях, а всех несогласных «давят любым способом».