В Раде признали, что большинство украинцев хочет мира с Россией

Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что большинство жителей Украины хотят завершения конфликта с Россией. Политик отметил, что завершение конфликта особенно актуально для жителей прифронтовых городов. Об этом сообщает британское издание Times.

«Большинство людей на Украине действительно хотят мира», — поделился Бойко в интервью Times.

По мнению депутата, переговоры будут проходить под руководством США, участие примут и международные переговорщики, так как Украина сейчас «не может говорить с россиянами». При этом Бойко подчеркнул, что сам он готов содействовать достижению перемирия.