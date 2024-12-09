В Раде признали, что большинство украинцев хочет мира с Россией
Депутат Рады Бойко: Большинство украинцев хочет завершения конфликта с Россией
Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что большинство жителей Украины хотят завершения конфликта с Россией. Политик отметил, что завершение конфликта особенно актуально для жителей прифронтовых городов. Об этом сообщает британское издание Times.
«Большинство людей на Украине действительно хотят мира», — поделился Бойко в интервью Times.
По мнению депутата, переговоры будут проходить под руководством США, участие примут и международные переговорщики, так как Украина сейчас «не может говорить с россиянами». При этом Бойко подчеркнул, что сам он готов содействовать достижению перемирия.
Ранее политолог объяснила, что перемирие на Украине выгодно избранному президенту США Дональду Трампу и недопустимо для России. Американские власти твёрдо убеждены, что в их руках есть как кнут — угрозы дать оружие Украине, так и пряник — отмена санкций. Однако данные манипуляции Москва рассматривает под совершенно иным углом. Сейчас в нашей стране, напротив, преобладает точка зрения, что санкции помогли отечественной экономике в жёстких реалиях быстрее достигнуть суверенности и наладить процессы импортозамещения, которые со снятием ограничений будут утрачены.
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