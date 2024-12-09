Трамп от лица Зеленского протянул руку России: «Он хочет мира!»
Трамп: Зеленский хочет начать переговоры и заключить мир с Россией
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Елисейском дворце 7 декабря. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official
Избранный президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже сделал вывов, что к главарю киевского режима начинает приходить осознание о неизбежности мирных переговоров с Россией. Своими наблюдениями американский политик поделился в интервью газете New York Post.
«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <…> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира! Он думает, что пора [заключить перемирие]», — сказал будущий хозяин Белого дома.
По словам Трампа, стороны на встрече в Елисейском дворце не обсуждали детали возможного прекращения огня.
Напомним, Трамп 7 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в ходе церемонии открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. По данным СМИ, в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Американский политик после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.