Трамп от лица Зеленского протянул руку России: «Он хочет мира!»

Избранный президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже сделал вывов, что к главарю киевского режима начинает приходить осознание о неизбежности мирных переговоров с Россией. Своими наблюдениями американский политик поделился в интервью газете New York Post.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <…> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира! Он думает, что пора [заключить перемирие]», — сказал будущий хозяин Белого дома.

По словам Трампа, стороны на встрече в Елисейском дворце не обсуждали детали возможного прекращения огня.