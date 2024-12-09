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9 декабря, 06:13
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Трамп от лица Зеленского протянул руку России: «Он хочет мира!»

Трамп: Зеленский хочет начать переговоры и заключить мир с Россией

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Елисейском дворце 7 декабря. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Елисейском дворце 7 декабря. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Избранный президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже сделал вывов, что к главарю киевского режима начинает приходить осознание о неизбежности мирных переговоров с Россией. Своими наблюдениями американский политик поделился в интервью газете New York Post.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <…> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира! Он думает, что пора [заключить перемирие]», — сказал будущий хозяин Белого дома.

По словам Трампа, стороны на встрече в Елисейском дворце не обсуждали детали возможного прекращения огня.

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Напомним, Трамп 7 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в ходе церемонии открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. По данным СМИ, в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Американский политик после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.

Андрей Бражников
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