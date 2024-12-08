Трамп сообщил отклонившему его «мирный план» Зеленскому плохие новости
Трамп: Киеву не стоит ждать текущих объёмов помощи от США после смены президента
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Париже 7 декабря. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official
Украине после смены власти в Белом доме не стоит рассчитывать на те же объёмы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена. Об этом предупредил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
По его словам, Владимиру Зеленскому и его кабмину, «вероятно», стоит ожидать, что поддержка со стороны Штатов сократится после его инаугурации. Вместе с тем Трамп ещё раз выразил решимость разрешить конфликт.
«Если я смогу», — скромно заметил избранный президент США, рассуждая о перспективах урегулирования.
Напомним, 7 декабря благодаря усилиям президента Франции Эмманюэля Макрона Дональд Трамп встретился с Зеленским в Париже. Пресса сообщала, что в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Американский политик после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.