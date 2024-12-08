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Регион
8 декабря, 14:35
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Трамп сообщил отклонившему его «‎мирный план» Зеленскому плохие новости

Трамп: Киеву не стоит ждать текущих объёмов помощи от США после смены президента

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Париже 7 декабря. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Париже 7 декабря. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Украине после смены власти в Белом доме не стоит рассчитывать на те же объёмы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена. Об этом предупредил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, Владимиру Зеленскому и его кабмину, «вероятно», стоит ожидать, что поддержка со стороны Штатов сократится после его инаугурации. Вместе с тем Трамп ещё раз выразил решимость разрешить конфликт.

«Если я смогу», — скромно заметил избранный президент США, рассуждая о перспективах урегулирования.

Зеленский отверг призыв Трампа к миру, заявив, что конфликт «не закончить бумажкой»
Зеленский отверг призыв Трампа к миру, заявив, что конфликт «не закончить бумажкой»

Напомним, 7 декабря благодаря усилиям президента Франции Эмманюэля Макрона Дональд Трамп встретился с Зеленским в Париже. Пресса сообщала, что в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Американский политик после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.

Андрей Бражников
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