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Регион
8 декабря, 12:49

Зеленский отверг призыв Трампа к миру, заявив, что конфликт «не закончить бумажкой»

Зеленский отказался от предложения Трампа по немедленному прекращению огня

Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа договориться о немедленном прекращении огня с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в личном телеграм-канале.

«Я сказал [на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в минувшую субботу], что нам нужен справедливый и сильный мир. <...> Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», — написал бывший шоумен.

По словам Зеленского, когда речь идёт о действенном мире, нужно в первую очередь говорить о действенных гарантиях мира. Слова Трампа о том, что Зеленский готов договариваться с российским руководством, экс-комик комментировать почему-то не стал.

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Напомним, 7 декабря благодаря усилиям президента Франции Эмманюэля Макрона Дональд Трамп встретился с Зеленским в Париже. Пресса сообщала, что в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Американский политик после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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