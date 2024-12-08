Зеленский отверг призыв Трампа к миру, заявив, что конфликт «не закончить бумажкой»
Зеленский отказался от предложения Трампа по немедленному прекращению огня
Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа договориться о немедленном прекращении огня с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в личном телеграм-канале.
«Я сказал [на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в минувшую субботу], что нам нужен справедливый и сильный мир. <...> Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», — написал бывший шоумен.
По словам Зеленского, когда речь идёт о действенном мире, нужно в первую очередь говорить о действенных гарантиях мира. Слова Трампа о том, что Зеленский готов договариваться с российским руководством, экс-комик комментировать почему-то не стал.
Напомним, 7 декабря благодаря усилиям президента Франции Эмманюэля Макрона Дональд Трамп встретился с Зеленским в Париже. Пресса сообщала, что в ходе дискуссии удалось согласовать ряд действий по разрешению кризиса. Американский политик после разговора объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам же он, похоже, стремится доказать обратное.
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