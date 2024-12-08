Зеленский отверг призыв Трампа к миру, заявив, что конфликт «не закончить бумажкой»

Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа договориться о немедленном прекращении огня с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в личном телеграм-канале.

«Я сказал [на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в минувшую субботу], что нам нужен справедливый и сильный мир. <...> Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», — написал бывший шоумен.