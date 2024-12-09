«Нужны переговоры»: Политолог объяснил, почему перемирие, которое навязывает Трамп, недопустимо для РФ

Украина больше не может рассчитывать на те объёмы военной помощи, которые она получала от администрации действующего президента США Джо Байдена — это основной тезис, который хотел донести новоизбранный американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Париже. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Юрий Светов. При это он обратил внимание, что будущий хозяин Белого дома исходит из прагматических соображений, навязывая Украине и России «пресловутое перемирие».

Кроме того, продолжил политолог, на Западе всё чаще высказываются предположения, что американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву не только для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Есть мнение, что он, в том числе, прибыл для передачи некого послания российскому лидеру Владимиру Путину от Трампа, мол, что пора действовать в отношении перемирия.

Они ведь, по сути дела, пытаются утвердить, что России это пресловутое перемирие нужно так же, как Украине. В то время, как мы подчёркиваем, нам не нужно перемирие, нам нужны переговоры о мире на тех условиях, которые мы сформулировали перед началом СВО. <...> Но если мирным не выходит, мы военным путём добьёмся тех целей, которые мы поставили. Юрий Светов Политолог

По мнению политолога, власти США твёрдо убеждены, что в их руках есть как кнут — угрозы дать оружие Украине, так и пряник — отмена санкций. Однако данные манипуляции Москва рассматривает под совершенно иным углом. Сейчас в нашей стране, напротив, преобладает точка зрения, что санкции помогли отечественной экономике в жёстких реалиях быстрее достигнуть суверенности и наладить процессы импортозамещения, которые со снятием ограничений будут утрачены.

Также Светов напомнил о недавнем заявлении Путина о том, что возврата к экономике до 2022 года не будет. Вот только американцы так не думают и считают, что это лёгкий процесс. И Трамп продолжит об этом говорить до тех пор, пока не вступит полноценно в должность, ведь ему нужно убедить избравших его граждан, что обещание разрешить ситуацию на Украине за один-три дня, не было голословным, резюмировал эксперт.