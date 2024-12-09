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9 декабря, 13:13

«Нужны переговоры»: Политолог объяснил, почему перемирие, которое навязывает Трамп, недопустимо для РФ

Политолог Светов: Перемирие на Украине выгодно Трампу и недопустимо для России

Украина больше не может рассчитывать на те объёмы военной помощи, которые она получала от администрации действующего президента США Джо Байдена — это основной тезис, который хотел донести новоизбранный американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Париже. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Юрий Светов. При это он обратил внимание, что будущий хозяин Белого дома исходит из прагматических соображений, навязывая Украине и России «пресловутое перемирие».

Кроме того, продолжил политолог, на Западе всё чаще высказываются предположения, что американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву не только для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Есть мнение, что он, в том числе, прибыл для передачи некого послания российскому лидеру Владимиру Путину от Трампа, мол, что пора действовать в отношении перемирия.

Они ведь, по сути дела, пытаются утвердить, что России это пресловутое перемирие нужно так же, как Украине. В то время, как мы подчёркиваем, нам не нужно перемирие, нам нужны переговоры о мире на тех условиях, которые мы сформулировали перед началом СВО. <...> Но если мирным не выходит, мы военным путём добьёмся тех целей, которые мы поставили.

Юрий Светов

Политолог

Они ведь, по сути дела, пытаются утвердить, что России это пресловутое перемирие нужно так же, как Украине. В то время, как мы подчёркиваем, нам не нужно перемирие, нам нужны переговоры о мире на тех условиях, которые мы сформулировали перед началом СВО. &lt;...&gt; Но если мирным не выходит, мы военным путём добьёмся тех целей, которые мы поставили.
Они ведь, по сути дела, пытаются утвердить, что России это пресловутое перемирие нужно так же, как Украине. В то время, как мы подчёркиваем, нам не нужно перемирие, нам нужны переговоры о мире на тех условиях, которые мы сформулировали перед началом СВО. &lt;...&gt; Но если мирным не выходит, мы военным путём добьёмся тех целей, которые мы поставили.

По мнению политолога, власти США твёрдо убеждены, что в их руках есть как кнут — угрозы дать оружие Украине, так и пряник — отмена санкций. Однако данные манипуляции Москва рассматривает под совершенно иным углом. Сейчас в нашей стране, напротив, преобладает точка зрения, что санкции помогли отечественной экономике в жёстких реалиях быстрее достигнуть суверенности и наладить процессы импортозамещения, которые со снятием ограничений будут утрачены.

Также Светов напомнил о недавнем заявлении Путина о том, что возврата к экономике до 2022 года не будет. Вот только американцы так не думают и считают, что это лёгкий процесс. И Трамп продолжит об этом говорить до тех пор, пока не вступит полноценно в должность, ведь ему нужно убедить избравших его граждан, что обещание разрешить ситуацию на Украине за один-три дня, не было голословным, резюмировал эксперт.

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Напомним, после встречи лидеров Франции, США и Украины в Париже, Трамп объявил, что Зеленский готов к переговорам. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил, что нужно для выхода на мирную траекторию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Ольга Годуненко
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