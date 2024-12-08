Киевская журналистка назвала украинцев пешками в сражении других стран с русскими

Украинская журналистка Диана Панченко выразила недовольство по поводу высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского народа в конфликте и намерениях России. Она ответила в соцсети X на высказывание бизнесмена о том, что Россия якобы начала СВО с целью улучшения демографической ситуации через увеличение доли славянского населения.

«В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран», — резко заметила Панченко.