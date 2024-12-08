«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 07:40

Киевская журналистка назвала украинцев пешками в сражении других стран с русскими

Панченко: Украинцы сражаются с русскими за интересы совершенно других стран

Украинская журналистка Диана Панченко выразила недовольство по поводу высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского народа в конфликте и намерениях России. Она ответила в соцсети X на высказывание бизнесмена о том, что Россия якобы начала СВО с целью улучшения демографической ситуации через увеличение доли славянского населения.

«В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран», — резко заметила Панченко.

Словацкий премьер заявил, что Украина никогда не победит в конфликте с Россией
Словацкий премьер заявил, что Украина никогда не победит в конфликте с Россией

Ранее Life.ru рассказал, что Украинская армия ежедневно несёт огромные потери на фронте. Например, в Курской области за прошлые сутки противник потерял более 380 военнослужащих. Также ВСУ заявили, что в ближайшее время Киев может потерять пять крупных городов в ДНР. Армия России сможет отвоевать Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar