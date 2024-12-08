Киевская журналистка назвала украинцев пешками в сражении других стран с русскими
Панченко: Украинцы сражаются с русскими за интересы совершенно других стран
Украинская журналистка Диана Панченко выразила недовольство по поводу высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского народа в конфликте и намерениях России. Она ответила в соцсети X на высказывание бизнесмена о том, что Россия якобы начала СВО с целью улучшения демографической ситуации через увеличение доли славянского населения.
«В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран», — резко заметила Панченко.
Ранее Life.ru рассказал, что Украинская армия ежедневно несёт огромные потери на фронте. Например, в Курской области за прошлые сутки противник потерял более 380 военнослужащих. Также ВСУ заявили, что в ближайшее время Киев может потерять пять крупных городов в ДНР. Армия России сможет отвоевать Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.
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