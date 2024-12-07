Россия побеждает в военном конфликте, который Украина никогда не сможет выиграть. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR Фицо указал, что молодые люди отказываются вступать в ряды ВСУ, поэтому на Украине есть специальные подразделения, которые отлавливают будущих солдат в ресторанах и вербуют их в армию. Однако это не является решением.

«Вся проблема в том, что Россия в военном [отношении] побеждает, а Украина никогда не выиграет военными [методами] эту войну», — убеждён Фицо.

Запад заинтересован в продолжении конфликта, поэтому власти США рекомендовали Киеву снизить возраст мобилизации до 18 лет. По мнению словацкого премьера, Украине не сможет создать лучших позиций на переговорах, на что так рассчитывают направляющие ей военную помощь западные страны.