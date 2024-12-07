На Западе вновь гадают о сроках окончания СВО после избрания Трампа
Fitch: Бои прекратятся на Украине в 2025 году, но до мирного договора далеко
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что боевые действия на Украине завершатся уже в 2025 году, однако переговоры по заключению мирного соглашения будут вестись ещё долго. Такие прогнозы содержатся в материалах на сайте самого агентства.
Там поясняется, что приход к власти в США Дональда Трампа может помочь остановить огонь на украинской территории, так как американский политик не раз говорил о своём желании «разрулить конфликт». При этом аналитики Fitch не верят в скорое подписание мирного соглашения, потому что у сторон накопилось много неразрешённых вопросов.
«Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределёнными», — отмечается в тексте.
Кроме того, уверены эксперты, Украине вряд ли удастся избежать территориальных потерь, но военные поставки с Запада и «твёрдая решимость» киевских властей якобы способны минимизировать уступки Киева перед Россией.
Ранее издание Strategic Culture писало, что Украина и её натовские союзники проигрывают в прокси-войне против Москвы, в то время как Армия России успешно выполняет задачи СВО. Автор статьи также полагает, что в Сирии российская армия может столкнуться со вторым фронтом, так как НАТО нужно как-то загладить свои ошибки в Киеве.
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