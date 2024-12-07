На Западе вновь гадают о сроках окончания СВО после избрания Трампа

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что боевые действия на Украине завершатся уже в 2025 году, однако переговоры по заключению мирного соглашения будут вестись ещё долго. Такие прогнозы содержатся в материалах на сайте самого агентства.

Там поясняется, что приход к власти в США Дональда Трампа может помочь остановить огонь на украинской территории, так как американский политик не раз говорил о своём желании «разрулить конфликт». При этом аналитики Fitch не верят в скорое подписание мирного соглашения, потому что у сторон накопилось много неразрешённых вопросов.

«Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределёнными», — отмечается в тексте.

Кроме того, уверены эксперты, Украине вряд ли удастся избежать территориальных потерь, но военные поставки с Запада и «твёрдая решимость» киевских властей якобы способны минимизировать уступки Киева перед Россией.