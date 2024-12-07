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7 декабря, 13:55

«Журналист или разведчик?» Озвучен вклад американца Карлсона в мир на Украине

Политолог Вакаров: Такер Карлсон открыл миру современную Россию

Такер Карлсон. Фото © kremlin.ru

Такер Карлсон. Фото © kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон меньше чем за год открыл миру современную Россию. За короткий срок ему удалось взять интервью не только у президента Владимира Путина, но и у главы МИД РФ Сергея Лаврова. По мнению политолога Василя Вакарова, это правильно, разумно и выгодно для нас.

«Перед интервью с Лавровым по всему миру начали говорить: «А он вообще журналист или разведчик? Наверное, он разведчик между Путиным и Трампом и информацию в отдельных папочках передаёт», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Политолог добавил, что в интервью с Лавровым было много нового для англоязычного мира. Мысли министра иностранных дел могут «корябить или ломать». Однако их важно было озвучить, поскольку это позиция нашей страны на сегодняшний день.

Взявший интервью у Путина американский журналист начал вести шоу на российском телеканале
Взявший интервью у Путина американский журналист начал вести шоу на российском телеканале

Напомним, американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву, чтобы взять интервью у Сергея ЛавроваВидео с разговором телевизионщика с политиком за час набрало миллион просмотров, а сам министр произвёл положительное впечатление на американцев, и в особенности на американок. Life.ru в своём материале собрал все основные моменты, на которые следует обратить внимание в этой беседе. Отметим, до этого Такер общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а также с российским лидером Владимиром Путиным.

Алёна Зиновьева
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