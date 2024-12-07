«Журналист или разведчик?» Озвучен вклад американца Карлсона в мир на Украине
Политолог Вакаров: Такер Карлсон открыл миру современную Россию
Такер Карлсон. Фото © kremlin.ru
Американский журналист Такер Карлсон меньше чем за год открыл миру современную Россию. За короткий срок ему удалось взять интервью не только у президента Владимира Путина, но и у главы МИД РФ Сергея Лаврова. По мнению политолога Василя Вакарова, это правильно, разумно и выгодно для нас.
«Перед интервью с Лавровым по всему миру начали говорить: «А он вообще журналист или разведчик? Наверное, он разведчик между Путиным и Трампом и информацию в отдельных папочках передаёт», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.
Политолог добавил, что в интервью с Лавровым было много нового для англоязычного мира. Мысли министра иностранных дел могут «корябить или ломать». Однако их важно было озвучить, поскольку это позиция нашей страны на сегодняшний день.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву, чтобы взять интервью у Сергея Лаврова. Видео с разговором телевизионщика с политиком за час набрало миллион просмотров, а сам министр произвёл положительное впечатление на американцев, и в особенности на американок. Life.ru в своём материале собрал все основные моменты, на которые следует обратить внимание в этой беседе. Отметим, до этого Такер общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а также с российским лидером Владимиром Путиным.