«Журналист или разведчик?» Озвучен вклад американца Карлсона в мир на Украине

Американский журналист Такер Карлсон меньше чем за год открыл миру современную Россию. За короткий срок ему удалось взять интервью не только у президента Владимира Путина, но и у главы МИД РФ Сергея Лаврова. По мнению политолога Василя Вакарова, это правильно, разумно и выгодно для нас.

«Перед интервью с Лавровым по всему миру начали говорить: «А он вообще журналист или разведчик? Наверное, он разведчик между Путиным и Трампом и информацию в отдельных папочках передаёт», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.