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Регион
6 декабря, 10:48
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«Самый опытный министр на Земле»: В США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону

Пользователи YouTube ярко отреагировали на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Американская публика поддержала Россию и выразила своё недовольство действиями Белого дома. Многие зрители также заявили, что надеются на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

«Как американский ветеран, я не уважаю нынешнее правительство Джо Байдена и стыжусь действий своей страны. Я с нетерпением жду, когда новый президент Дональд Трамп помирится с Россией. Мы хотим мира!»— написал один из зрителей под ником brettoberry3586.

Многие также заявляли, то вовсе «не хотят войны с Россией». Один из зрителей вовсе назвал интервью Лаврова «душераздирающим», а политика «самым опытным министром иностранных дел на Земле».

«Нравятся вам русские или нет, этот человек просто сидел и давал реальные ответы. Не по сценарию, не по записке, не по «инструкции» с причудливым освещением и одеждой правильного цвета. В Америке я никогда не видел подобного интервью», — написал один из пользователей.

Также американцы заявили, что хотели бы в штатах «был сопоставимый аналог министра иностранных дел, как Сергей Лавров».

Интервью Карлсона с Лавровым взорвало соцсети, собрав миллион просмотров за час
Интервью Карлсона с Лавровым взорвало соцсети, собрав миллион просмотров за час

Напомним, что Такер Карлсон вновь посетил Москву с целью взять интервью у Сергея Лаврова. Представитель СМИ описал их беседу как «увлекательную». Интервью уже доступно для просмотра в России и вызвало настоящий фурор вИнтернете. К слову, президент России Владимир Путин не успел посмотреть их беседу. Лидер государства пока не нашёл на это время из-за работы.

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Telegram / Мария Захарова

Наталья Афонина
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