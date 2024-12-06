«Самый опытный министр на Земле»: В США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

Пользователи YouTube ярко отреагировали на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Американская публика поддержала Россию и выразила своё недовольство действиями Белого дома. Многие зрители также заявили, что надеются на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

«Как американский ветеран, я не уважаю нынешнее правительство Джо Байдена и стыжусь действий своей страны. Я с нетерпением жду, когда новый президент Дональд Трамп помирится с Россией. Мы хотим мира!»— написал один из зрителей под ником brettoberry3586.

Многие также заявляли, то вовсе «не хотят войны с Россией». Один из зрителей вовсе назвал интервью Лаврова «душераздирающим», а политика «самым опытным министром иностранных дел на Земле».

«Нравятся вам русские или нет, этот человек просто сидел и давал реальные ответы. Не по сценарию, не по записке, не по «инструкции» с причудливым освещением и одеждой правильного цвета. В Америке я никогда не видел подобного интервью», — написал один из пользователей.

Также американцы заявили, что хотели бы в штатах «был сопоставимый аналог министра иностранных дел, как Сергей Лавров».