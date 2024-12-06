Песков ответил, посмотрел ли Путин интервью Лаврова журналисту Карлсону
Песков: Путин вряд ли посмотрел интервью Лаврова Карлсону, он работает до ночи
Президент России Владимир Путин, скорее всего, не посмотрел интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он дал журналисту из США Такеру Карлсону. Глава государства в последние дни работает до глубокой ночи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вряд ли. Он сейчас все эти дни до глубокой ночи работает», — ответил представитель Кремля на брифинге.
Напомним, что Такер Карлсон снова посетил Москву для того, чтобы взять интервью у Сергея Лаврова. Представитель СМИ охарактеризовал беседу как «увлекательную». Интервью уже можно посмотреть в России. Видео настолько взорвало интернет, что за час после публикации набрало более миллиона просмотров.
Life.ru