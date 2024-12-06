Песков ответил, посмотрел ли Путин интервью Лаврова журналисту Карлсону

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не посмотрел интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он дал журналисту из США Такеру Карлсону. Глава государства в последние дни работает до глубокой ночи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.