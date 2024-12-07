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Регион
7 декабря, 11:16

В США признали, что Россия уверенно побеждает в конфликте на Украине

SC: Россия побеждает в украинском конфликте, несмотря на прокси-войну НАТО

Украина и её натовские союзники проигрывают в прокси-войне против Москвы, в то время как Армия России успешно выполняет поставленные в ходе СВО задачи. Об этом пишет Strategic Culture.

«Спровоцированная НАТО опосредованная война в Украине идёт ужасно для США и их европейских партнёров. Россия уверенно побеждает в этой войне, которая вспыхнула в феврале 2022 года, когда Москва начала СВО, чтобы прекратить многолетнюю агрессию низкой интенсивности, спонсируемую НАТО с использованием неонацистских террористических бригад», — отмечает автор материала.

Он обратил внимание на попытки открыть «второй фронт» против России в Сирии с участием украинских подразделений. Наступление боевиков в САР аналитик называет террористическими действиями, призванными сгладить неудачи НАТО и Киева.

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А ранее в Кремле оценили вероятность переговоров России и Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой сценарий сейчас маловероятен. При этом Москва готова к переговорам с США. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в Белом доме должны понимать, что РФ на поле боя непобедима и приступает к переговорному полю с позиции силы, а также с точки зрения не допустить ядерной войны.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Андрей Бражников
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