Украина и её натовские союзники проигрывают в прокси-войне против Москвы, в то время как Армия России успешно выполняет поставленные в ходе СВО задачи. Об этом пишет Strategic Culture.

«Спровоцированная НАТО опосредованная война в Украине идёт ужасно для США и их европейских партнёров. Россия уверенно побеждает в этой войне, которая вспыхнула в феврале 2022 года, когда Москва начала СВО, чтобы прекратить многолетнюю агрессию низкой интенсивности, спонсируемую НАТО с использованием неонацистских террористических бригад», — отмечает автор материала.

Он обратил внимание на попытки открыть «второй фронт» против России в Сирии с участием украинских подразделений. Наступление боевиков в САР аналитик называет террористическими действиями, призванными сгладить неудачи НАТО и Киева.