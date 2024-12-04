В Кремле оценили вероятность переговоров с Украиной
Песков: Оснований для российско-украинских переговоров в настоящее время нет
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переговоров между Москвой и Киевом. В беседе с газетой «Известия» пресс-секретарь российского лидера заявил, что основания для них сейчас отсутствуют.
При этом Песков подчеркнул, что ряд стран предлагает территорию для проведения переговоров.
«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сказал Песков.
В последнее время риторика главы киевского режима Владимира Зеленского относительно конфликта на Украине сильно изменилась. Всё чаще он говорит о возможности переговоров с Россией и выдвигает некие условия. В частности, лидер киевского режима допустил переговоры с Москвой, если Украина будет сильной и не одна. Также Зеленский впервые согласился на мир с Россией без возвращения утраченных территорий. В обмен он просит членство Незалежной в НАТО, что в ближайшее время Украине точно не светит. Более того, на днях Зеленский даже обязался пригласить Россию на второй раунд «мирного саммита».
Shutterstock / FOTODOM / Nikonenko Tatiana