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3 декабря, 21:42

В Кремле оценили вероятность переговоров с Украиной

Песков: Оснований для российско-украинских переговоров в настоящее время нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переговоров между Москвой и Киевом. В беседе с газетой «Известия» пресс-секретарь российского лидера заявил, что основания для них сейчас отсутствуют.

При этом Песков подчеркнул, что ряд стран предлагает территорию для проведения переговоров.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сказал Песков.

В последнее время риторика главы киевского режима Владимира Зеленского относительно конфликта на Украине сильно изменилась. Всё чаще он говорит о возможности переговоров с Россией и выдвигает некие условия. В частности, лидер киевского режима допустил переговоры с Москвой, если Украина будет сильной и не одна. Также Зеленский впервые согласился на мир с Россией без возвращения утраченных территорий. В обмен он просит членство Незалежной в НАТО, что в ближайшее время Украине точно не светит. Более того, на днях Зеленский даже обязался пригласить Россию на второй раунд «мирного саммита».

Киев скоро могут подтолкнуть к переговорам с Москвой, пишут СМИ
Киев скоро могут подтолкнуть к переговорам с Москвой, пишут СМИ
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Shutterstock / FOTODOM / Nikonenko Tatiana

Оксана Попова
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