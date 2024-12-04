В Кремле оценили вероятность переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность переговоров между Москвой и Киевом. В беседе с газетой «Известия» пресс-секретарь российского лидера заявил, что основания для них сейчас отсутствуют.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сказал Песков.