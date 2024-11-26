Киев скоро могут подтолкнуть к переговорам с Москвой, пишут СМИ
Washington Post: США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
В США всё чаще обсуждают возможность подтолкнуть Украину к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники.
«Многие официальные лица в США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить отказаться от территории», — говорится в публикации издания.
По данным издания, изменения в подходе президента Джо Байдена к вопросам вооружения, включая снятие ограничений на использование мин и ракет, частично были продиктованы стремлением укрепить позиции Украины накануне потенциальных переговоров.
Кроме того, схожие настроения относительно завершения конфликта всё шире охватывают и европейских партнёров Киева.
Ранее стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине. Турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер заявил, что избранный президент США может инициировать переговоры по украинскому конфликту до конца этого года. Политик осознаёт, что ситуацию становится всё труднее контролировать.
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