Киев скоро могут подтолкнуть к переговорам с Москвой, пишут СМИ

В США всё чаще обсуждают возможность подтолкнуть Украину к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники.

«Многие официальные лица в США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить отказаться от территории», — говорится в публикации издания.

По данным издания, изменения в подходе президента Джо Байдена к вопросам вооружения, включая снятие ограничений на использование мин и ракет, частично были продиктованы стремлением укрепить позиции Украины накануне потенциальных переговоров.

Кроме того, схожие настроения относительно завершения конфликта всё шире охватывают и европейских партнёров Киева.