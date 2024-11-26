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26 ноября, 19:22

Украинцы готовы отдать территории, лишь бы закончить конфликт

Опрос: 64% украинцев поддерживают переговоры «о заморозке боевых действий»

64% украинцев считают, что пора прекращать военный конфликт и начинать переговоры «о заморозке боевых действий», показал центра «Социальный мониторинг». По словам мирных жителей, армия Незалежной понесла огромные потери, поэтому Зеленскому стоит прекратить это кровопролитие и согласиться вступить в диалог. В то же время 31% граждан не поддерживают эту инициативу.

39% опрошенных считают, что окончательной победой в конфликте будет восстановление границ Украины 1991 года. Однако 56% готовы отдать территории ради мирного неба над головой.

Украинцы заявили в опросе AP, что Киеву придётся отказаться от земель ради мира
Украинцы заявили в опросе AP, что Киеву придётся отказаться от земель ради мира

Раннее Life.ru писал, что уровень поддержки действий украинских властей продолжает падать: примерно 30% граждан не одобряют действия Владимира Зеленского, а свыше 60% выражают недовольство работой правительства. Это снижение наблюдается во всех демографических группах и регионах, особенно заметно среди жителей восточных территорий Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Александра Мышляева
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