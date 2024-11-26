Украинцы готовы отдать территории, лишь бы закончить конфликт
Опрос: 64% украинцев поддерживают переговоры «о заморозке боевых действий»
64% украинцев считают, что пора прекращать военный конфликт и начинать переговоры «о заморозке боевых действий», показал центра «Социальный мониторинг». По словам мирных жителей, армия Незалежной понесла огромные потери, поэтому Зеленскому стоит прекратить это кровопролитие и согласиться вступить в диалог. В то же время 31% граждан не поддерживают эту инициативу.
39% опрошенных считают, что окончательной победой в конфликте будет восстановление границ Украины 1991 года. Однако 56% готовы отдать территории ради мирного неба над головой.
Раннее Life.ru писал, что уровень поддержки действий украинских властей продолжает падать: примерно 30% граждан не одобряют действия Владимира Зеленского, а свыше 60% выражают недовольство работой правительства. Это снижение наблюдается во всех демографических группах и регионах, особенно заметно среди жителей восточных территорий Украины.
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